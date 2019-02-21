Horizons Croisés – Concert et Vernissage Bâtiment à Modeler Rennes
Horizons Croisés – Concert et Vernissage Bâtiment à Modeler Rennes Samedi 21 février, 19h00 Vernissage gratuit, concert à partir de 5€
Vernissage et concert poétique iranien
Au cours d’une soirée, plusieurs artistes tentent de nous donner des solutions pour vivre en paix et libre. Qu’il s’agisse de poésie, musique ou d’échanges en Iran, Kurdistan, Bretagne ou partout dans le monde, venez participer à la construction d’un monde meilleur.
Au programme:
19h – « Tentative d’une Utopie » par Funda Tokaç
20h – Concert avec Omid Nik Bin, accompagné d’Alizera Ajoudani (Tar), Neşe Güvenç (Daf) et Eylem Gök (Daf et Bendir). Poésie avec Darya Daryae ainsi que Cléa Chopard et Pierre-Arnaud Lime.
Restauration et Buvette
21 Février à 19h
Le Bâtiment à Modeler – 2 Rue André Trasbot (Métro B Cleunay)
Billetterie: [https://www.helloasso.com/associations/aminti-association/evenements/liberte](https://www.helloasso.com/associations/aminti-association/evenements/liberte)
Bâtiment à Modeler 2 rue andré trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine