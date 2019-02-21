Horizons Croisés – Concert et Vernissage Bâtiment à Modeler Rennes Samedi 21 février, 19h00 Vernissage gratuit, concert à partir de 5€

Vernissage et concert poétique iranien

Au cours d’une soirée, plusieurs artistes tentent de nous donner des solutions pour vivre en paix et libre. Qu’il s’agisse de poésie, musique ou d’échanges en Iran, Kurdistan, Bretagne ou partout dans le monde, venez participer à la construction d’un monde meilleur.

Au programme:

19h – « Tentative d’une Utopie » par Funda Tokaç

20h – Concert avec Omid Nik Bin, accompagné d’Alizera Ajoudani (Tar), Neşe Güvenç (Daf) et Eylem Gök (Daf et Bendir). Poésie avec Darya Daryae ainsi que Cléa Chopard et Pierre-Arnaud Lime.

Restauration et Buvette

21 Février à 19h

Le Bâtiment à Modeler – 2 Rue André Trasbot (Métro B Cleunay)

Billetterie: [https://www.helloasso.com/associations/aminti-association/evenements/liberte](https://www.helloasso.com/associations/aminti-association/evenements/liberte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-21T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T23:00:00.000+01:00

Bâtiment à Modeler 2 rue andré trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



