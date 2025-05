Horizons Open Sea Festival 8ème édition – Sémaphore de l’Aber Wrac’h Landéda, 6 juin 2025 07:00, Landéda.

Finistère

Horizons Open Sea Festival 8ème édition Sémaphore de l'Aber Wrac'h 180 Chemin de Bellevue Landéda Finistère

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Pour cette huitième édition, Horizons reste fidèle à son mantra, affirmé depuis 2017 faire découvrir des sonorités et univers musicaux singuliers, tisser des rencontres humaines et esthétiques, ouvrir sur des histoires et paysages d’ici et d’ailleurs. En résumé élargir les horizons, cultiver le mélange.

Les 6,7, et 8 juin, sur les rives de ce port du bout du monde qu’est l’Aber Wrac’h, les sonorités urbaines se mêleront aux rythmes ancestraux. Transes hypnotiques et mélodies envoûtantes se rencontreront, pulsations électroniques et vibrations des corps seront conviées par des musiques dansantes et voyageuses.

De la bouillonnante scène électronique brestoise aux polyphonies de Madagascar, de la cumbia colombienne aux musiques populaires bretonnes, du jazz hip-hop rappé en espagnol au chant diphonique, des mélodies des plaines d’Asie à la disco libanaise… La programmation met à l’honneur une vingtaine de projets artistiques singuliers et généreux, se jouant des frontières de genres et croisant les esthétiques. .

Sémaphore de l’Aber Wrac’h 180 Chemin de Bellevue

Landéda 29870 Finistère Bretagne

