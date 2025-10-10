« Horizons partagés » L’Atelier (à Nantes) Nantes

« Horizons partagés » L’Atelier (à Nantes) Nantes samedi 20 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 13:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Cette exposition collective portée par la Galerie RDV réunie cette année 10 artistes : Amaranta ARANDA, Mélodie BLAISON, Toàn DAUBIN, Antonin GERSON, Abel JALLAIS, Armand MORIN, Carole MOUSSET, Benjamin OTTOZ, Anna SAFIATOU TOURÉ, Mélanie VINCENT.Elle offre une belle opportunité de découvrir des œuvres variées, tant par leur support que par leur approche artistique. Ainsi, la Galerie RDV, en tant qu’espace dédié à l’art contemporain et aux échanges culturels, se fait l’écho des voix créatives qui, bien que quittant un territoire, celui de Nantes — berceau de leur inspiration, continuent d’enrichir le paysage artistique par leurs expériences multiculturelles, notamment celles du nouveau cadre bruxellois dans lequel elles évoluent.Vernissage : le 20 novembre à 18h30 en présence des artistesFermé les lundisVisites commentées tous les samedis à 15h et tous les dimanches à 16hVisites flash « retour de marchés » tous les dimanches à 11h30 et à 12h15Tous les week-ends, une médiatrice pourra vous accompagner dans votre visite.

L’Atelier (à Nantes) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 65 50 https://www.instagram.com/latelier_villedenantes