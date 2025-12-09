Horizons partagés L’Atelier Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 13:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99

Horizons partagésUne exposition proposée par la galerie RDV à l’Atelier de dix artistes ligérien.nes vivant aujourd’hui à Bruxelles.Avec : Amaranta Aranda, Mélodie Blaison, Toàn Daubin, Antonin Gerson, Abel Jallais, Armand Morin, Carole Mousset, Benjamin Ottoz, Anna Safiatou Touré, Mélanie VincentDu 21 novembre au 21 décembre 2025Vernissage le jeudi 20 novembre à partir de 18h30 avec une performance de Mélodie Blaison et une lecture de Toàn Daubin Horizons partagés réunit dix artistes ayant en commun une double appartenance : une trajectoire née à Nantes et poursuivie à Bruxelles. Plus qu’un point géographique, ce déplacement dessine un espace de réflexion sur la circulation des récits, des formes et des subjectivités. Leurs pratiques, hétérogènes dans les médiums, convergent autour de préoccupations communes : récits diasporiques ou postcoloniaux, mémoires fragmentées, croyances déconstruites, corps recomposés, paysages instables. Ici, le son devient matière d’arpentage, la sculpture une archive spéculative, la peinture un support de charge symbolique. La matière – qu’elle soit organique, sonore ou textuelle – y est toujours traversée, jamais neutre.

L’Atelier Nantes 44000