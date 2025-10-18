Horizons urbains : décrypter la ville à 360° Hôtel Okko Bayonne

Inscription sur : reservation-vah.bayonne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00:00+01:00 – 2025-10-18T16:00:00+01:00

Fin : 2025-10-19T16:30:00+01:00 – 2025-10-19T17:30:00+01:00

Prenons de la hauteur ! Dans cet écrin privilégié de l’hôtel Okko, c’est un point de vue exceptionnel qui s’offre à vous. Une invitation à découvrir l’histoire urbaine de Bayonne, entre les rives de l’Adour et le centre-ville.

Animé par la Direction de l’Urbanisme.

Hôtel Okko 22 boulevard du BAB, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Allées Marines Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

