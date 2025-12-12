Horizontal Francis + Mansion’s Cellar + The Handsome Kids L’Atelier Lesneven

Horizontal Francis + Mansion’s Cellar + The Handsome Kids

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21 23:30:00

2026-02-21

Concert Rock

HORIZONTAL FRANCIS met en musique des histoires loufoques, des anecdotes farfelues et des situations absurdes, sous couvert de spoken word, proche de l’impro, le tout sur un rythme entraînant et des mélodies accrocheuses. Alors, laissez-vous emporter par leur univers déjanté et surprendre par leur originalité et leur énergie contagieuse… dont chaque concert est aussi l’assurance d’un bon moment.

MANSION’S CELLAR

Après des années à gratter dans les Loco’s Rock de Douarnenez, puis dans les salles Rennaises, Malo, Louka, Axel, Lény et Thomas ont naturellement érigé leur groupe de rock sous le nom Mansion’s Cellar, formation psychédélique mariant influences australo-californiennes (Osees, King Gizzard) et sonorités traditionnelles. Du rock, oui, mais avec du saxophone et du Saz, pour alimenter l’euphorie de la fête géante dans laquelle nous plonge leurs mélodies, comme une détonation rock résolument dansante.

THE HANDSOME KIDS (Musique Loisir) .

