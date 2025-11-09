Horlo Troc Salle Polyvalente Les Fins

Horlo Troc Salle Polyvalente Les Fins dimanche 9 novembre 2025.

Horlo Troc

Salle Polyvalente Rue du Calvaire Les Fins Doubs

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Bourse Horlogère. Vous y trouverez de nombreux passionnés de différents pays venus vendre leurs horloges, montres et autres outillages horlogers. .

Salle Polyvalente Rue du Calvaire Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 82 08 54 comitedesfetesfinois@gmail.com

