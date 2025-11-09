Horlo Troc Salle Polyvalente Les Fins
Horlo Troc Salle Polyvalente Les Fins dimanche 9 novembre 2025.
Horlo Troc
Salle Polyvalente Rue du Calvaire Les Fins Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Bourse Horlogère. Vous y trouverez de nombreux passionnés de différents pays venus vendre leurs horloges, montres et autres outillages horlogers. .
Salle Polyvalente Rue du Calvaire Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 82 08 54 comitedesfetesfinois@gmail.com
English : Horlo Troc
German : Horlo Troc
Italiano :
Espanol :
L’événement Horlo Troc Les Fins a été mis à jour le 2025-10-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER