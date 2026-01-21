Hormê – Concert Scolaire Le Pavillon de la Sirène PARIS

Ce projet musical, à la croisée du jazz, de la pop et des musiques illustratives, propose un voyage onirique et introspectif.

L’alliance de la guitare, du trombone, de la contrebasse et des percussions explore la richesse des timbres et met en valeur chaque instrument par l’improvisation.

Porté par des compositions originales, il aborde les thèmes de la nature et de l’empouvoirement individuel et collectif.

Plongez avec vos élèves dans l’univers fascinant du jazz Moderne avec Rozann Bézier, Jasmine Lee, Nicolas Girardi et Robin Jolivet.

Le jeudi 16 avril 2026

de 09h30 à 10h10

Le jeudi 16 avril 2026

de 10h30 à 11h20

payant

Séance 09h30 : Séance maternelles jusqu’au CP.

Séance 10h30 : Séance fin primaire et collèges.

Tarif/élève : 5€

Accompagnateur : Gratuit

Sur réservation par email via pavillon@lasirene.info

Public enfants et jeunes. A partir de 1 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T12:30:00+02:00

fin : 2026-04-16T13:10:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T09:30:00+02:00_2026-04-16T10:10:00+02:00;2026-04-16T10:30:00+02:00_2026-04-16T11:20:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 PARIS

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/horme-concert-scolaire +33153629324 pavillon@lasirene.info



Afficher la carte du lieu Le Pavillon de la Sirène et trouvez le meilleur itinéraire

