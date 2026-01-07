Hormê – Concert Scolaire PA Paris
Hormê – Concert Scolaire PA Paris jeudi 16 avril 2026.
Ce projet musical, à la croisée du jazz, de la pop et des musiques illustratives, propose un voyage onirique et introspectif. L’alliance de la guitare, du trombone, de la contrebasse et des percussions explore la richesse des timbres et met en valeur chaque instrument par l’improvisation. Porté par des compositions originales, il aborde les thèmes de la nature et de l’empouvoirement individuel et collectif.
Jazz Moderne avec Rozann Bézier, Jasmine Lee, Nicolas Girardi et Robin Jolivet.
Le jeudi 16 avril 2026
de à
payant
Séance maternelles : séance de 10h30
Séance primaires : séance de 09h30
Tarif/élève : 5€
Accompagnateur : Gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
PA 20 rue Dareau 75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/horme-concert-scolaire +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene
