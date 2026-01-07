Hormê – Concert Scolaire PA Paris

Ce projet musical, à la croisée du jazz, de la pop et des musiques illustratives, propose un voyage onirique et introspectif. L’alliance de la guitare, du trombone, de la contrebasse et des percussions explore la richesse des timbres et met en valeur chaque instrument par l’improvisation. Porté par des compositions originales, il aborde les thèmes de la nature et de l’empouvoirement individuel et collectif.

Jazz Moderne avec Rozann Bézier, Jasmine Lee, Nicolas Girardi et Robin Jolivet.

Le jeudi 16 avril 2026

de à

payant

Séance maternelles : séance de 10h30

Séance primaires : séance de 09h30

Tarif/élève : 5€

Accompagnateur : Gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

PA 20 rue Dareau 75014 Paris

