Hormê – Goûter Musical 0-3 ans PA Paris

Un moment musical doux et coloré pour les tout-petits autour du jazz : atelier créatif autour de la peinture, concert participatif et goûter en famille !

Le samedi 18 avril 2026

de 16h00 à 16h40

payant

Sur réservation

12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ tarif enfant

25€ tarif famille (2 parents + 1 enfant)

Public tout-petits.

PA 20 rue Dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/horme-gouter-musical-0-3-ans-0 +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene



