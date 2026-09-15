HORROR KIDS PARTY La Rodia Besançon

Informations pratiques

Besançon

HORROR KIDS PARTY

La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Qui a dit que les créatures de la nuit devaient attendre minuit pour faire la fête ? En amont de la grande nuit de l’enfer, La Rodia ouvre ses portes aux enfants et aux familles.

Avis aux mini-vampires, aux petites sorcières et aux fantômes de poche : de 16h30 à 19h, venez hanter La Rodia et découvrir ses décors spectaculaires avant tout le monde.

Au programme : un concert de M.A.O Cormontreuil pour faire danser les squelettes, des animations monstrueuses et un goûter des sorciers pour reprendre des forces entre deux chorégraphies. Sortez vos plus beaux déguisements, toute la famille est attendue ! .

La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : HORROR KIDS PARTY

L’événement HORROR KIDS PARTY Besançon a été mis à jour le 2026-09-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)