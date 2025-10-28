Horror movies quizz Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau

Horror movies quizz Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau mardi 28 octobre 2025.

Horror movies quizz

Bibliothèque Xavier-Grall 28 Rue Mangin Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 17:00:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Ose relever le défi, seul ou en équipe, entre amis ou en famille !

Un quiz 100% dédié aux films d’horreur et à Halloween des classiques cultes, des monstres terrifiants, des slashers mythiques… et bien plus encore !

Comment ça marche ?

Connecte-toi en un éclair sur Kahoot! depuis ton smartphone… ou emprunte une tablette de la bibliothèque.

Pas de prise de tête choisis ton pseudo, entre le code du quiz, et prépare-toi à trembler.

Quand tout le monde est prêt… 3, 2, 1… que la terreur commence !

Tu as quelques secondes pour répondre plus tu es rapide et précis, plus tu marques de points… mais attention à ne pas crier trop vite !

Après chaque question, le suspense est à son comble avec le classement en direct.

A la fin?

Un podium final pour couronner les survivants… ou plutôt, les champions du jour !

A partir de 14 ans, inscription par téléphone ou par mail. .

Bibliothèque Xavier-Grall 28 Rue Mangin Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 19 59 35

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Horror movies quizz Landivisiau a été mis à jour le 2025-10-14 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX