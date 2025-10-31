Horror night & DJ Colmar

Horror night & DJ Colmar vendredi 31 octobre 2025.

Horror night & DJ

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

2025-10-31

Venez nombreux déguisés en créatures monstrueuses pour peupler ce monde étrange !

Plongez dans l’obscurité de la patinoire au risque d’y croiser des personnages effrayants au travers d’un brouillard inquiétant ! La patinoire de Colmar revêtira son voile noir le temps d’une nuit fatidique. Frissons, rires stridents, DJ aux platines, cocktails ensanglantés, tous les ingrédients d’une grande soirée Halloween réussie !

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

E-billets (soirée Horror night) sur www.patinoirecolmar.fr

Les entrées unitaires, les entrées CE, les abonnements, les cartes anniversaire, les entrées mentionnant hors événements spéciaux ne donnent pas accès aux événements spéciaux.

INFORMATIONS PRATIQUES

Sans réservation. Restauration sur place.

La soirée est déconseillée aux jeunes enfants (personnages effrayants qui déambuleront pour faire peur, brouillard, musique non adaptée).

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Come dressed as monstrous creatures to populate this strange world!

German :

Kommt zahlreich verkleidet als monströse Kreaturen, um diese seltsame Welt zu bevölkern!

Italiano :

Venite vestiti da creature mostruose per popolare questo strano mondo!

Espanol :

¡Ven disfrazado de criaturas monstruosas para poblar este extraño mundo!

