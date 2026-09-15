UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Besançon

HORROR PARTY La Rodia Besançon

samedi 31 octobre 2026 · La Rodia · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Rodia
Adresse
4 Avenue de Chardonnet
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
20 20 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Besançon

HORROR PARTY

La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Zombi Zontines, Zombi Zontins, préparez-vous : on remet ça pour la soirée la plus terrifiante de l’année ! Après le succès de l’an passé, l’enfer s’invite à nouveau entre les murs de La Rodia pour la 2e édition de l’Horror Party. Préparations macabres, immersion totale, décors de l’enfer et créatures de la nuit… Venez hanter la Rodia pour une célébration d’Halloween d’anthologie.   .

La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : HORROR PARTY

L’événement HORROR PARTY Besançon a été mis à jour le 2026-09-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Besançon (Doubs)