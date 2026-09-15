HORROR PARTY La Rodia Besançon
samedi 31 octobre 2026 · La Rodia · Besançon
Informations pratiques
Besançon
HORROR PARTY
La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Zombi Zontines, Zombi Zontins, préparez-vous : on remet ça pour la soirée la plus terrifiante de l’année ! Après le succès de l’an passé, l’enfer s’invite à nouveau entre les murs de La Rodia pour la 2e édition de l’Horror Party. Préparations macabres, immersion totale, décors de l’enfer et créatures de la nuit… Venez hanter la Rodia pour une célébration d’Halloween d’anthologie. .
La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : HORROR PARTY
L’événement HORROR PARTY Besançon a été mis à jour le 2026-09-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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