Horror Party By Urban Jump Aix Urban Jump Aix-en-Provence

Horror Party By Urban Jump Aix Urban Jump Aix-en-Provence vendredi 31 octobre 2025.

Horror Party By Urban Jump Aix

Vendredi 31 octobre 2025 de 19h à 0h. Urban Jump 715 avenue Albert Einstein Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 00:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Préparez-vous pour une soirée d’Halloween inoubliable qui va vous donner des frissons ! Notre Horror Party commence à 19h et se poursuit jusqu’à minuit, promettant une expérience effrayante que vous n’oublierez pas de sitôt.

Au programme décorations effrayantes, la musique sera gérée par notre célèbre DJ MOH, costumes impressionnants, activités pour vous faire trembler et bien sûr pleins de bonbons…



Mais surtout

●Jump illimité de 19h à 00h

● Animations toutes les 30 minutes

● Plus de 4000€ de lots à gagner, dont 1 PS5 !

● 1 An de jump pour le meilleur déguisement ! !

● DJ & jeux de lumières.



Venez déguisés en vos personnages d’horreur préférés ou en créatures cauchemardesques, et participez à notre concours de costumes pour gagner des cadeaux effrayants !!

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable et plongez dans l’horreur et la magie d’Halloween ! .

Urban Jump 715 avenue Albert Einstein Aix-en-Provence 13080 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 25 89 aixenprovence@urban-jump.com

English :

Get ready for an unforgettable Halloween evening that’s sure to send shivers down your spine! Our Horror Party starts at 7pm and goes on until midnight, promising a spooky experience you won’t soon forget.

German :

Bereiten Sie sich auf eine unvergessliche Halloween-Party vor, die Ihnen einen Schauer über den Rücken jagen wird! Unsere Horrorparty beginnt um 19 Uhr und dauert bis Mitternacht. Sie verspricht ein gruseliges Erlebnis, das Sie nicht so schnell vergessen werden.

Italiano :

Preparatevi a un’indimenticabile serata di Halloween che vi farà venire i brividi! Il nostro Horror Party inizia alle 19.00 e prosegue fino a mezzanotte, promettendo un’esperienza spettrale che non dimenticherete presto.

Espanol :

Prepárese para una noche de Halloween inolvidable que le hará estremecerse Nuestra Horror Party comienza a las 19:00 y se prolonga hasta la medianoche, prometiendo una experiencia espeluznante que no olvidará.

L’événement Horror Party By Urban Jump Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence