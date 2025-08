Hors Cadre Festival de Street Art La Turballe

Hors Cadre Festival de Street Art La Turballe samedi 20 septembre 2025.

Hors Cadre Festival de Street Art

Terre-plein des Bretons La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

La Ville de la Turballe avec l’aide de notre marraine de l’année, Tanala, invitent 6 street artistes de Nantes et de Paris à venir le temps d’un week-end créer plusieurs fresques sous vos yeux.

Un week-end sous forme de performance visuelle durant laquelle les artises imaginent une oeuvre réalisé aux pinceaux, à la bombe et même parfois grâce à des pochoirs.

Rencontre avec les artistes, rallye photo, ateliers de découverte, ambiance musicale…

Les artistes Tanala, Yoldie, Iloeill, Mimibang, Smoka, Dana Grenade

Cette année, réinterprétation de l’oeuvre de Kashink « You can let go of all your sorrows, love. Trust the process ».

Au programme

Samedi

14H-16H démonstraion et initiation de hip-hop par l’association Make a Move

15H-16H atelier pochoir avec Tanala, à partir de 5 ans

16h-17h atelier portrait graffiti avec Smoka, à partir de 12 ans

Dimanche

11H-12H atelier pochoir avec Tanala, à partir de 5 ans

14H-15H atelier lettrage en graffiti avec Iloeill, à partir de 12 ans

15H-16H30 atelier craie au sol avec Yoldie, à partir de 5 ans

16H30-17H30 atelier pochoir et javel sur vêtements avec Mimibang, à partir de 12 ans (apporter un tee-shirt en coton noir pour le transformer en oeuvre d’art)

Tout le week-end

Rallye photo Partez à la chasse aux oeuvres réinterprétées pour tenter de gagner une création de Mimibang. On vous dit tout le jour J !

Créations libres Pour les petits et les grands, n’hésitez pas à exprimer votre âme d’artiste .

Terre-plein des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

L’événement Hors Cadre Festival de Street Art La Turballe a été mis à jour le 2025-07-30 par ADT44