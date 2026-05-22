HORS CADRE Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

HORS CADRE

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 21:45:00

Date(s) :

2026-10-02

Spectacle d’improvisation théâtrale présenté par les Diseuses de Bonne Amertume

Théâtre d’improvisation de la compagnie des Diseuses de Bonne Amertume

Durée 1h environ

« Cette semaine, vous avez fait ce qu’on attendait de vous ? Vous avez coché les cases, tenu votre rôle, suivi la ligne (même si vous n’en aviez pas forcément envie…) ? Écrivez ces petits gestes de conformité et ces élans retenus !

Dans Hors Cadre, ces aveux minuscules deviennent la matière à jeu : une scène peut les contredire, les pousser jusqu’à l’excès, ou révéler dans le quotidien et l’ordinaire une échappée inattendue.

Un spectacle d’improvisation comme un exutoire collectif, où le banal prend l’air, le cadre craque, le réel déraille ! »

Instagram : [https://www.instagram.com/lesdiseusesdebonneamertume/](https://www.instagram.com/lesdiseusesdebonneamertume/) .

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theatrical improv show presented by Les Diseuses de Bonne Amertume

L’événement HORS CADRE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE