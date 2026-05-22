HORS CADRE Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne
vendredi 2 octobre 2026 · Rue Federico Garcia Lorca · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
HORS CADRE
Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 21:45:00
Date(s) :
2026-10-02
Spectacle d’improvisation théâtrale présenté par les Diseuses de Bonne Amertume
Théâtre d’improvisation de la compagnie des Diseuses de Bonne Amertume
Durée 1h environ
« Cette semaine, vous avez fait ce qu’on attendait de vous ? Vous avez coché les cases, tenu votre rôle, suivi la ligne (même si vous n’en aviez pas forcément envie…) ? Écrivez ces petits gestes de conformité et ces élans retenus !
Dans Hors Cadre, ces aveux minuscules deviennent la matière à jeu : une scène peut les contredire, les pousser jusqu’à l’excès, ou révéler dans le quotidien et l’ordinaire une échappée inattendue.
Un spectacle d’improvisation comme un exutoire collectif, où le banal prend l’air, le cadre craque, le réel déraille ! »
Instagram : [https://www.instagram.com/lesdiseusesdebonneamertume/](https://www.instagram.com/lesdiseusesdebonneamertume/) .
Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Theatrical improv show presented by Les Diseuses de Bonne Amertume
L’événement HORS CADRE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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