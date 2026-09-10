Informations pratiques

Hors Champ : un film, un débat Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 27 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Partez à la découverte de deux terrains de recherche grâce à deux documentaires du CNRS.

Du Rwanda, où des géologues se rendent tous les six mois pour étudier les glissements de terrain, au Botswana, avec des scientifiques français qui en étudient les particularités géologiques, hydrologiques et climatiques.

Projection suivie d’un échange avec les scientifiques Olivier Dauteuil et Marc Jolivet, géomorphologues à Géosciences Rennes et à l’Institut physique du globe de Paris.

Dans le cadre des Échappées inattendues du CNRS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-27T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-10-27T22:30:00.000+01:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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