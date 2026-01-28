Hors Classe Théâtre de la rue de belleville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 20:30 – 22:00

Gratuit : non Tarif plein : 22€Tarif réduit : 17€Carte blanche : 12€ Tout public

Bénédicte Bousquet décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman.Entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants, elle en profite pour régler quelques comptes avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent, et ça fait du bien !Bienveillant mais sans concession, découvrez son nouveau one-woman-show… toujours aussi drôle et affuté. Un spectacle écrit par Bénédicte Bousquet et Mathieu OliverMis en scène et Mathieu OliverAvec Bénédicte Bousquet

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100



