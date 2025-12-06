HORS DE MOI – le spectacle Association du Bourg L’Evêque Rennes Vendredi 19 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Sur réservation

Un seul en scène aussi fou que lucide. Maxime Gueho monte sur scène avec ses colères et ses failles — et en fait un terrain de jeu.

HORS DE MOI – le spectacle

Un seul en scène aussi fou que lucide.

Maxime Gueho monte sur scène avec ses colères et ses failles — et en fait un terrain de jeu.

Il parle de la dyslexie comme d’un labyrinthe intérieur, de l’absurdité du monde adulte, des retraites méditatives où l’on tente d’éteindre l’incendie en soi…

Un spectacle drôle, nerveux, tendre, où l’on vacille entre vertige et éclats de rire.

Parce qu’il faut bien canaliser la fureur quelque part — alors pourquoi pas ici, sur scène ?

Vend. 19 déc à 20h30 [Réservation](https://www.billetreduc.com/spectacle/maxime-gueho-hors-de-moi-387880?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio)

Salle polyvalente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-19T22:00:00.000+01:00

1

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27