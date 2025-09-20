Hors-d’oeuvre : les moteurs hors-bord entre les deux guerres Écomusée de la pêche et du lac Thonon-les-Bains

Hors-d’oeuvre : les moteurs hors-bord entre les deux guerres Samedi 20 septembre, 18h00 Écomusée de la pêche et du lac Haute-Savoie

Conférence-présentation de moteurs de canots de pêche d’époque (Rosengart, Archimède…), par Jean-François Traini, membre des Amis des musées et de l’atelier des voiles d’Antan du Léman.

Écomusée de la pêche et du lac Port de Rives, 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 70 69 49 http://www.ville-thonon.fr Au sein de trois guérites de pêcheurs, l’écomusée de la pêche et du lac vous plonge dans l’univers des pêcheurs du Léman, d’hier et d’aujourd’hui. Grâce à sa situation au cœur du port de pêche et à une présentation vivante des espèces lacustres, l’écomusée vous fait découvrir un milieu naturel unique et les habitants qui le peuplent.

