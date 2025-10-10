Hors d’œuvre / Sur le cœur Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Hors d’œuvre / Sur le cœur

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10 19:45:00

2025-10-10

Apéro psychanalytique En partenariat avec l’association de la Cause freudienne Val de Loire Bretagne

Qu’est-ce que parler veut dire ? Qu’est-ce que le corps parlant ?

Parce que la psychanalyse interprète l’expérience que nous avons du monde et de ce fait s’intéresse à l’art, un cartel composé de quatre psychologues-psychanalystes discute avec vous autour du spectacle. À l’heure de l’apéro et pour se mettre en appétit, cette rencontre prendra la forme d’un bistro où, autour d’un verre, nous aurons plaisir à amorcer une causerie…

Un bord de scène en présence des artistes autour d’une tisane vous est également proposé à l’issue de la représentation.

Pensez à réserver votre repas au bar du théâtre.

durée 45 min

entrée gratuite

nombre de places limité, réservation conseillée.

Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.

T. 02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

