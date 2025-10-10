Hors d’œuvre / Sur le cœur Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
Hors d’œuvre / Sur le cœur
Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10 19:45:00
Apéro psychanalytique En partenariat avec l’association de la Cause freudienne Val de Loire Bretagne
Qu’est-ce que parler veut dire ? Qu’est-ce que le corps parlant ?
Parce que la psychanalyse interprète l’expérience que nous avons du monde et de ce fait s’intéresse à l’art, un cartel composé de quatre psychologues-psychanalystes discute avec vous autour du spectacle. À l’heure de l’apéro et pour se mettre en appétit, cette rencontre prendra la forme d’un bistro où, autour d’un verre, nous aurons plaisir à amorcer une causerie…
Un bord de scène en présence des artistes autour d’une tisane vous est également proposé à l’issue de la représentation.
Pensez à réserver votre repas au bar du théâtre.
durée 45 min
entrée gratuite
nombre de places limité, réservation conseillée.
Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.
T. 02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .
Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
English :
Apéro psychanalytique In partnership with the association de la Cause freudienne Val de Loire ? Bretagne
German :
Psychoanalytischer Apéro In Partnerschaft mit der Association de la Cause freudienne Val de Loire ? Bretagne
Italiano :
Apéro psychanalytique In collaborazione con l’Association de la Cause freudienne Val de Loire? Bretagna
Espanol :
Apéro psychanalytique En colaboración con la Association de la Cause freudienne Val de Loire ? Bretagne
