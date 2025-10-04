[hors les murs] · C’l’atelier rentrée culturelle de la ville de Tours Tours

Le CCC OD participe à la rentrée culturelle de la Ville de Tours avec une programmation gratuite ouverte à tous, de 10h à 21h place Châteauneuf.

Pour l’occasion, le service des Publics du centre d’art invite parents et enfants à expérimenter les matériaux d’une œuvre d’art contemporain et initiez-vous à une pratique artistique en lien avec nos expositions du moment.

atelier au sein de la cour de la salle Ockeghem, place Châteauneuf à Tours · dès 6 ans

gratuit

réservation conseillée 0 .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

The CCC OD is taking part in the city of Tours? cultural season with a free program open to all, from 10am to 9pm in Place Châteauneuf.

German :

Das CCC OD beteiligt sich am kulturellen Herbst der Stadt Tours mit einem kostenlosen Programm, das von 10 bis 21 Uhr auf dem Place Châteauneuf für alle zugänglich ist.

Italiano :

Il CCC OD partecipa alla nuova stagione culturale di Tours con un programma gratuito aperto a tutti, dalle 10 alle 21, in Place Châteauneuf.

Espanol :

El CCC OD participa en la nueva temporada cultural de Tours con un programa gratuito y abierto a todos, de 10:00 a 21:00 h, en la plaza Châteauneuf.

