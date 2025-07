Hors les murs Café écriture à la gmédiathèque Saint-Quentin

Hors les murs Café écriture à la gmédiathèque Saint-Quentin samedi 9 août 2025.

Hors les murs Café écriture à la gmédiathèque

8 rue des canonniers Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-08-09 15:30:00

fin : 2025-08-09 17:00:00

2025-08-09

Café Écriture Écrire au présent, inspiré du passé et de l’art !

Plongez dans les archives et photographies de notre fonds local, explorez l’histoire et laissez-vous inspirer par les documents historiques, le tout autour d’un café.

Gratuit Sur réservation julie.trancois@saint-quentin.fr

Places limitées à 12 personnes.

Atelier proposé dans le cadre de la biennale des arts qui se déroule du 28 juin au 24 août 2025 à la galerie Saint-Jacques. 0 .

8 rue des canonniers Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

