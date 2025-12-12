[Hors les murs] CCN – Ballet de Lorraine CENTRE DES L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes Adresse Colombes

Fidèle à son ambition d’innover, le CCN – Ballet de Lorraine présente deux créations de Maud Le Pladec et Marco da Silva Ferreira, explorant l’énergie du groupe.

Static Shot, porté par les 130 BPM de DJ Chloé et Pete Harden, offre une chorégraphie pop et hypnotique. Au plateau, les corps et les sons font bloc en un climax permanent. Da Silva Ferreira revisite quant à lui la folia, danse paysanne du XVIe siècle, en l’associant aux synthétiseurs, créant un pont entre tradition et modernité dans une transe collective exaltante.

Programme :

– Static Shot / Maud Le Pladec / 25 min

– Entracte

– a Folia / Marco da Silva Ferreira / 40 min

« Static Shot est une expérience à part entière. Le résultat tient du show survitaminé et de la grand-messe futuriste. » – Les Inrockuptibles

« Les danseurs du Ballet de Lorraine, en tenues sportives bigarrées, font pulser cette danse [a Folia] aussi gracieuse que dynamique, en déployant des mouvements à la fois baroques, pop et hip-hop. » – Télérama

Direction · Maud Le Pladec

Maud Le Pladec · Static Shot

Marco da Silva Ferreira · a Folia

Événement en partenariat avec Escales danse

Le mardi 03 février 2026

de 20h30 à 22h00

payant

Tarifs : 18-25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-03T21:30:00+01:00

fin : 2026-02-03T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-03T20:30:00+02:00_2026-02-03T22:00:00+02:00

CENTRE DES L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes Adresse 88 Rue Saint-Denis 92700 Colombes

https://www.cda95.fr/fr/agenda/hors-les-murs-ccn-ballet-de-lorraine centredesarts95@gmail.com