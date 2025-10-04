Hors les murs de la Réseauthèque Médiathèque Villeréal

Hors les murs de la Réseauthèque

Médiathèque 3 Avenue Bernard Palissy Villeréal Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Dans le cadre de Biblis en folie, la Réseauthèque vient à votre rencontre sur le marché de Villeréal.

Vous pourrez vous inscrire, emprunter, discuter…

N’hésitez pas, c’est GRATUIT !

Sans réservation.

Médiathèque 3 Avenue Bernard Palissy Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com

English : Hors les murs de la Réseauthèque

As part of Biblis en folie, the Réseauthèque is coming to meet you at the Villeréal market.

You’ll be able to register, borrow, chat…

Don’t hesitate, it’s FREE!

No reservation required.

German : Hors les murs de la Réseauthèque

Im Rahmen von Biblis en folie kommt die Réseauthèque zu Ihnen auf den Markt von Villeréal.

Sie können sich anmelden, ausleihen, diskutieren…

Zögern Sie nicht, es ist KOSTENLOS!

Ohne Reservierung.

Italiano :

Nell’ambito di Biblis en folie, la Réseauthèque vi viene incontro al mercato di Villeréal.

Potrete iscrivervi, prendere in prestito, chiacchierare…

Non esitate, è GRATIS!

Non è necessario prenotare.

Espanol : Hors les murs de la Réseauthèque

En el marco de Biblis en folie, la Réseauthèque viene a tu encuentro en el mercado de Villeréal.

Podrás inscribirte, tomar prestado, charlar…

No lo dudes, ¡es GRATIS!

No es necesario reservar.

