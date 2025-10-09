Hors les murs des Concerts d’automne Bléré Opéra de Poche Bléré

18B Quai Bellevue Bléré Indre-et-Loire

Jeudi 9 octobre à 20 h, la 10e édition de Bléré Opéra de Poche s’ouvre au Hangar, 18 bis quai Bellevue, avec un Concert d’automne. En parallèle de leur programmation principale, les Concerts d’automne proposent chaque année des rendez-vous Off, appelés les apartés , qui mettent en lumière de jeun

Jeudi 9 octobre à 20 h, la 10e édition de Bléré Opéra de Poche s’ouvre au Hangar, 18 bis quai Bellevue, avec un Concert d’automne. En parallèle de leur programmation principale, les Concerts d’automne proposent chaque année des rendez-vous Off, appelés les apartés , qui mettent en lumière de jeunes talents. La commune de Bléré, engagée dans ce dispositif depuis l’an dernier, accueille à nouveau cette initiative offrant au public l’occasion de découvrir de nouveaux artistes et de partager un moment musical riche et accessible. Le tarif est de 14 € pour les adultes. L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap. Des pass 2 jours sont proposés à 24 € et des pass 3 jours à 30 €. Un bar et une petite restauration seront disp 0 .

18B Quai Bellevue Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

