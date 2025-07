Hors les Murs Esprit Nature rue de la Plage, route de Solférino Labouheyre

Le Pôle Animation vous invite à sortir HORS DES MURS, avec une animation dans l’ESPRIT NATURE.

De 10h à 17h, marche, ramassage déchets, grand jeu sur la nature, pique-nique, jeux divers (Molky, Teqball…), Beach-Volley et… baignade pour finir.

>>> RDV au Pôle Animation

Le Pôle Animation vous invite à sortir HORS DES MURS du Pôle Animation, avec une manifestation dans l’ESPRIT NATURE.

PROGRAMMATION

10h Marche jusqu’au lac de Peyre, avec un ramassage de déchets sur le parcours >>> RRV au Pôle Animation

11h grand jeu autour de la nature >>> Fabriqué par les jeunes du Foyer

12h Pique-Nique ensemble >>> Objectif Zéro déchet pour tous

13h Jeux en bois, Molky, Jeux coopératifs, jeux de raquettes, Teqball,..

15h Tournoi de Beach Volley

16h30 Baignade tous ensemble

Contact Pôle Animation / 05 58 04 53 11 / animationmairie@labouheyre.fr .

rue de la Plage, route de Solférino Plage de Peyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 animationmairie@labouheyre.fr

English : Hors les Murs Esprit Nature

The Events Department invites you to take a trip OUTSIDE THE WALLS, with an event in the SPIRIT OF NATURE.

From 10 a.m. to 5 p.m., walk, garbage collection, nature game, picnic, various games (Molky, Teqball…), Beach-Volley and… swimming to finish.

>>> RDV at Pôle Animation

German : Hors les Murs Esprit Nature

Der Pôle Animation lädt Sie dazu ein, außerhalb der Mauern zu gehen, mit einer Animation im NATURSPIRIT.

Von 10 bis 17 Uhr: Wandern, Müll einsammeln, ein großes Spiel über die Natur, Picknick, verschiedene Spiele (Molky, Teqball…), Beach-Volleyball und… baden zum Abschluss.

>>> RDV im Pôle Animation

Italiano :

Il Dipartimento Eventi vi invita a uscire fuori dalle mura, con un evento all’insegna dello SPIRITO DELLA NATURA.

Dalle 10.00 alle 17.00, passeggiata, raccolta dei rifiuti, gioco della natura, picnic, giochi vari (Molky, Teqball…), Beach-Volley e… nuoto per finire.

>>> Punto di incontro presso il Centro Eventi

Espanol : Hors les Murs Esprit Nature

El Departamento de Eventos le invita a SALIR DE LOS MUROS, con un evento en el ESPÍRITU DE LA NATURALEZA.

De 10h a 17h, paseo, recogida de basura, juego en la naturaleza, picnic, juegos varios (Molky, Teqball…), Beach-Volley y… natación para terminar.

>>> Punto de encuentro en el Centro de Eventos

