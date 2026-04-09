Hors les murs Festival du BDM La Confizerie Roscanvel
Hors les murs Festival du BDM La Confizerie Roscanvel vendredi 31 juillet 2026.
Roscanvel
Hors les murs Festival du BDM La Confizerie
Bourg de Roscanvel Roscanvel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
France Fanfare
Fondée en 2017 par une bande d’ami.e.s d’école, La Confizerie, fanfare subtile et raffinée, s’est concoctée au fil des années un délicieux mélange de mille et une saveurs auditives. Vous retrouverez dans leurs concerts des influences multiples de musiques de rue latines, jazz, New Orleans, ainsi que de sons tout droit sortis des clubs aux ambiances house et techno. Venez vivre une expérience électro qui s’extirpe de la torpeur de ses boîtes de nuit pour émerger à la lumière du grand jour, et bien sûr en acoustique et en couleurs.
Jeudi 30 juillet
14h00 Bourg de Landevennec
16h30 Telgruc, plage Trez Bellec
19h00 Le Faou
Vendredi 31 juillet
11h00 Bourg de Roscanvel
15h30 Entrée du Festival
18h30 La Cale, Lanvéoc .
Bourg de Roscanvel Roscanvel 29570 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hors les murs Festival du BDM La Confizerie
L’événement Hors les murs Festival du BDM La Confizerie Roscanvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime