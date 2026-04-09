Hors les murs Festival du BDM Les Trompettes de Fallope Rosnoën
Hors les murs Festival du BDM Les Trompettes de Fallope Rosnoën samedi 1 août 2026.
Rosnoën
Hors les murs Festival du BDM Les Trompettes de Fallope
Pont de Térénez Rosnoën Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
France Fanfare
Les Trompettes de Fallope, c’est une fanfare nantaise d’amateurs qui est née sur les bancs de la fac de médecine et qui grandit incurablement. Les bronchioles s’activent, les gastrocnémiens chauffent, la fanfare ambiance la street, les festoch’, les soirées et votre vie aussi ! Alors avis aux amateurs d’ambiances vitaminées et de chorégraphies virales votre cortex préfrontal en soif de musique sensible va être ravi et vous allez faire chauffer vos zygomatiques !
Samedi 1er août
11h30 Bourg de Crozon
14h30 Bourg de Pont de Buis
17h Rosnoën, Pont de Terenez
Dimanche 2 août
11h00 Quai de Camaret
14h30 Entrée du Festival
19h30 Festival .
Pont de Térénez Rosnoën 29590 Finistère Bretagne
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English : Hors les murs Festival du BDM Les Trompettes de Fallope
L’événement Hors les murs Festival du BDM Les Trompettes de Fallope Rosnoën a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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