HORS LES MURS Séminaire à Lyon • Rwanda, mémoires et savoirs de la pertinence du témoignage Amphithéâtre de la Maison Internationale des Langues et des Cultures, 35 rue Raulin 69007 LYON Izieu

HORS LES MURS Séminaire à Lyon • Rwanda, mémoires et savoirs de la pertinence du témoignage

Amphithéâtre de la Maison Internationale des Langues et des Cultures, 35 rue Raulin 69007 LYON Amphithéâtre de la Maison Internationale des Langues et des Cultures 35 rue Raulin 69007 LYON Izieu Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 09:00:00

fin : 2026-02-27 17:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Témoins, témoignages, témoigner Séance n°2



Vendredi 27 février, de 9h à 17h30

à Lyon ou en webinaire



Cette seconde séance du séminaire de recherche sera centrée sur le Rwanda et le génocide des Tutsi.

.

Amphithéâtre de la Maison Internationale des Langues et des Cultures, 35 rue Raulin 69007 LYON Amphithéâtre de la Maison Internationale des Langues et des Cultures 35 rue Raulin 69007 LYON Izieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 87 21 05 contact@memorializieu.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Witness, witness, witness ? Session 2



Friday, February 27, 9 a.m. to 5:30 p.m

in Lyon or as a webinar



This second session of the research seminar will focus on Rwanda and the Tutsi genocide.

L’événement HORS LES MURS Séminaire à Lyon • Rwanda, mémoires et savoirs de la pertinence du témoignage Izieu a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier