Hors Les Roches – Unopia, classique théâtral – 11h Halle du Luzarches Luzarches samedi 30 août 2025 .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-30T11:00:00 – 2025-08-30T15:00:00

Fin : 2025-08-30T11:00:00 – 2025-08-30T15:00:00

Gratuit et ouvert à tous, ce projet qui aura lieu sous la halle de Luzarches, offre une programmation de concerts et spectacles vivants variés (jazz, rap, classique…) accompagnés d’ateliers participatifs et d’initiations pour tous les âges. Inclusif et participatif, ce projet familial valorise le lien social et la découverte des musiques.

Halle du Luzarches 1 rue du cerf 95270 Luzarches Luzarches 95270 Val-d’Oise Île-de-France 01 30 29 54 54 https://luzarches.net/ma-ville/decouvrir-luzarches/patrimoine-de-luzarches/la-halle – Transilien ligne H – départ Gare du Nord – terminus Luzarches

– Parking à proximité de la Halle

Hors les roches

© Tania Houlbert