Hors piste duo pour athlète et danseur Abbeville

Hors piste duo pour athlète et danseur

6 avenue du port Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 19:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Kivuko Compagnie/Christina Towle

Dans un monde où l’injonction à la performance s’impose comme norme, où vitesse et efficacité règnent, HORS PISTE interroge notre rapport au temps, à la réussite et à l’autre. Ce spectacle, inspiré de la célèbre étreinte entre Jesse Owens et Luz Long aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, met en scène un duo où se mêlent tension et complicité, compétition et coopération, dépassement individuel et intelligence collective. Sur scène, deux interprètes s’élancent dans une course effrénée. Peu à peu, elle se transforme en une traversée commune. À l’image de notre société en quête de performance, HORS PISTE pose une question essentielle jusqu’où courir seul ? Quand choisir de ralentir, de regarder l’autre, de construire ensemble ? Ce spectacle n’est pas seulement une démonstration physique il est une performance sensible qui met en lumière l’élan du collectif, la force de l’entraide. Car si la compétition stimule, c’est bien la collaboration qui permet d’aller plus loin, plus durablement ensemble.

6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

Kivuko Compagnie/Christina Towle

In a world where performance is the norm, where speed and efficiency reign supreme, HORS PISTE questions our relationship with time, success and others. Inspired by the famous embrace between Jesse Owens and Luz Long at the 1936 Berlin Olympics, the show features a duo that combines tension and complicity, competition and cooperation, individual achievement and collective intelligence. On stage, two performers set off in a frantic race. Gradually, it becomes a shared journey. Reflecting our performance-driven society, HORS PISTE poses an essential question: how far should we run alone? When do we choose to slow down, to look at others, to build together? This show is not just a physical demonstration: it is a sensitive performance that highlights the collective impetus and strength of mutual aid. For while competition is a stimulant, it is collaboration that enables us to go further and last longer together.

German :

Kivuko Compagnie/Christina Towle

In einer Welt, in der sich der Leistungsdruck als Norm durchsetzt, in der Geschwindigkeit und Effizienz herrschen, stellt HORS PISTE unsere Beziehung zur Zeit, zum Erfolg und zum anderen Menschen in Frage. Das Stück, das von der berühmten Umarmung zwischen Jesse Owens und Luz Long bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin inspiriert wurde, zeigt ein Duo, in dem sich Spannung und Komplizenschaft, Wettbewerb und Kooperation, individuelle Überwindung und kollektive Intelligenz vermischen. Auf der Bühne stürzen sich zwei Darsteller in ein rasantes Rennen. Nach und nach verwandelt sich dieser in eine gemeinsame Reise. Wie unsere leistungsorientierte Gesellschaft stellt HORS PISTE eine grundlegende Frage: Wie weit soll man alleine laufen? Wann entschließt man sich, langsamer zu werden, den anderen zu beobachten und gemeinsam etwas aufzubauen? Diese Aufführung ist nicht nur eine physische Demonstration: Sie ist eine sensible Performance, die den Schwung des Kollektivs und die Kraft der gegenseitigen Unterstützung hervorhebt. Denn auch wenn der Wettbewerb anspornt, so ist es doch die Zusammenarbeit, die es ermöglicht, weiter und nachhaltiger zu gehen gemeinsam.

Italiano :

Kivuko Compagnie/Christina Towle

In un mondo in cui l’ingiunzione a esibirsi è la norma, in cui velocità ed efficienza regnano sovrane, HORS PISTE mette in discussione il nostro rapporto con il tempo, il successo e gli altri. Ispirato al famoso abbraccio tra Jesse Owens e Luz Long ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936, lo spettacolo presenta un duo che unisce tensione e complicità, competizione e cooperazione, risultati individuali e intelligenza collettiva. Sul palco, i due interpreti si lanciano in una corsa frenetica. A poco a poco, diventa un viaggio condiviso. Riflettendo la ricerca di performance della nostra società, HORS PISTE pone una domanda essenziale: fino a che punto è opportuno correre da soli? Quando si sceglie di rallentare, di guardare gli altri, di costruire insieme? Questo spettacolo non è solo una dimostrazione fisica: è una performance sensibile che mette in evidenza l’impulso del collettivo, la forza del sostegno reciproco. Perché se la competizione è stimolante, è la collaborazione che ci permette di andare più lontano e di durare più a lungo insieme.

Espanol :

Kivuko Compagnie/Christina Towle

En un mundo en el que la exigencia de rendimiento es la norma, en el que reinan la rapidez y la eficacia, HORS PISTE cuestiona nuestra relación con el tiempo, el éxito y los demás. Inspirado en el famoso abrazo entre Jesse Owens y Luz Long en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, el espectáculo presenta un dúo que combina tensión y complicidad, competición y cooperación, logro individual e inteligencia colectiva. En el escenario, dos intérpretes emprenden una carrera frenética. Poco a poco, se convierte en un viaje compartido. Reflejo de la búsqueda de rendimiento de nuestra sociedad, HORS PISTE plantea una pregunta esencial: ¿hasta dónde debemos correr solos? ¿Cuándo elegir frenar, mirar a los demás, construir cosas juntos? Este espectáculo no es sólo una demostración física: es una representación sensible que pone de relieve el ímpetu de lo colectivo, la fuerza del apoyo mutuo. Porque aunque la competición es estimulante, es la colaboración la que nos permite llegar más lejos y durar más… juntos.

