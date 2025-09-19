Hors programme – inauguration de la série de podcasts de la cité de Sorèze Cité de Sorèze Sorèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez Hors programme, la série de podcasts inédite de la Cité de Sorèze.

Écrite à la marge des cahiers, elle donne la voix aux œuvres et aux fantômes des salles du musée de l’Abbaye-école. Bien que pas tout à fait historique, voire délibérément romancée, elle est inspirée de faits bien réels qui se sont déroulés entre ces murs.

Les podcasts sont accessibles en flashant des QR codes dans le musée : prenez votre téléphone et vos écouteurs pour une immersion optimale !

Gratuit lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Inclus dans votre billet d’entrée le reste de l’année.

Cité de Sorèze Rue Saint Martin, 81540 Sorèze, France Sorèze 81540 Tarn Occitanie 0563508638 https://www.cite-de-soreze.com Abbaye bénédictine du IXe au XVIIIe siècle, réformée par les Mauristes en 1642. Un collège est ouvert en 1682. En 1776, il est transformé en école royale militaire et le reste jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. En 1854, l’école est reprise par Lacordaire et les Dominicains. L’ensemble des bâtiments s’organisent autour de cours intérieures, développés à partir des bâtiments abbatiaux existants au XVIIe siècle, modifiés aux XVIIIe et XIXe siècles. L’abbaye du XVIIe siècle comprenait l’église bordant au nord le cloître, entouré de bâtiments qui se séparent d’une cour située à l’ouest. Un corps de bâtiment, perpendiculaire à ce premier ensemble, doté d’une tour à chaque extrémité, abritait le séminaire. Au XVIIIe siècle, la cour devint cour d’honneur ; le logement de l’abbé fut construit autour d’un patio à l’angle nord-ouest de l’église et le séminaire devint une des ailes de la cour des Collets Rouges. Le XIXe siècle rajouta des dépendances au nord et au sud-ouest avec notamment la chapelle Lacordaire et raccorda la façade Est de la cour avec les deux ailes perpendiculaires. L’édifice a conservé un décor intérieur de gypseries. Parking gratuit municipal.

© DR