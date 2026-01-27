Hors Saison Musicale Concert du duo Francisco Cordovil (guitare) et Lina Belaïd (violoncelle) Beffes

Hors Saison Musicale Concert du duo Francisco Cordovil (guitare) et Lina Belaïd (violoncelle)

Le concert réunit le duo Francisco Cordovil à la guitare et Lina Belaïd au violoncelle, pour un moment musical empreint d’élégance et de sensibilité.

Le duo formé par Francisco Cordovil à la guitare et Lina Belaïd au violoncelle propose un voyage musical tout en finesse, où les timbres chaleureux des deux instruments se répondent avec élégance. Leur complicité artistique donne vie à un répertoire mêlant sensibilité, virtuosité et paysages sonores contrastés. Ensemble, ils offrent au public un moment suspendu, entre émotion, poésie et découverte.

D’octobre à avril, Hors Saison Musicale organise une quarantaine de week-ends musicaux concerts dans des lieux de patrimoine ruraux, interventions en institution, visites musicales au domicile même des personnes âgées… .

The concert features Francisco Cordovil on guitar and Lina Belaïd on cello, for a musical moment of elegance and sensitivity.

