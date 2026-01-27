Hors Saison Musicale Concert du duo Francisco Cordovil (guitare) et Lina Belaïd (violoncelle) Beffes

Hors Saison Musicale Concert du duo Francisco Cordovil (guitare) et Lina Belaïd (violoncelle) Beffes dimanche 8 février 2026.

Eglise Beffes Cher

Le concert réunit le duo Francisco Cordovil à la guitare et Lina Belaïd au violoncelle, pour un moment musical empreint d’élégance et de sensibilité.
Le duo formé par Francisco Cordovil à la guitare et Lina Belaïd au violoncelle propose un voyage musical tout en finesse, où les timbres chaleureux des deux instruments se répondent avec élégance. Leur complicité artistique donne vie à un répertoire mêlant sensibilité, virtuosité et paysages sonores contrastés. Ensemble, ils offrent au public un moment suspendu, entre émotion, poésie et découverte.
D’octobre à avril, Hors Saison Musicale organise une quarantaine de week-ends musicaux concerts dans des lieux de patrimoine ruraux, interventions en institution, visites musicales au domicile même des personnes âgées…   .

The concert features Francisco Cordovil on guitar and Lina Belaïd on cello, for a musical moment of elegance and sensitivity.

