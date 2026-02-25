Hors saison musicale Concert Trio Vocacello Fresselines
Hors saison musicale Concert Trio Vocacello Fresselines dimanche 8 mars 2026.
Hors saison musicale Concert Trio Vocacello
Eglise Fresselines Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Le 8 mars 2026 à 15h30, le Trio Vocacello (Elodie Soulard accordéon, Lucie Girard violoncelle et Anaëlle Gregorutti soprano) se produira à l’église de Fresselines dans le cadre des concerts Hors saison musicale organisés au niveau national.
Ces trois artistes, à la carrière internationale proposent un programme Fables et contes… sur des musiques d’Offenbach, Fauré, Saint-Saëns… Une interprétation magique !
Des musiciennes de renommée internationale et de grand talent à ne pas manquer.
Entrée et participation libres. .
Eglise Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 87 62 34 creuse@horssaisonmusicale.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Hors saison musicale Concert Trio Vocacello Fresselines a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Pays Dunois