Hors saison musicale Concert Trio Vocacello Fresselines

Hors saison musicale Concert Trio Vocacello

Eglise Fresselines Creuse

Le 8 mars 2026 à 15h30, le Trio Vocacello (Elodie Soulard accordéon, Lucie Girard violoncelle et Anaëlle Gregorutti soprano) se produira à l’église de Fresselines dans le cadre des concerts Hors saison musicale organisés au niveau national.

Ces trois artistes, à la carrière internationale proposent un programme Fables et contes… sur des musiques d’Offenbach, Fauré, Saint-Saëns… Une interprétation magique !

Des musiciennes de renommée internationale et de grand talent à ne pas manquer.

Entrée et participation libres. .

Eglise Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 87 62 34 creuse@horssaisonmusicale.fr

