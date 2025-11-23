Hors saison musicale

Eglise de Trézelles Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Concert quatuor ensemble Hêlios

.

Eglise de Trézelles Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 44 25 56 jalignypatrimoine03220@gmail.com

English :

Hêlios ensemble quartet concert

German :

Konzert Quartett Ensemble Hêlios

Italiano :

Concerto del quartetto Hêlios ensemble

Espanol :

Concierto del cuarteto Hêlios ensemble

L’événement Hors saison musicale Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire