Hors Saison Musicale Le duo Sevan Manoukian (soprano) et Ambre Vuillermoz (accordéon) Vornay

Hors Saison Musicale Le duo Sevan Manoukian (soprano) et Ambre Vuillermoz (accordéon)

Eglise Vornay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Ne manquez pas le concert exceptionnel du duo Sevan Manoukian (soprano) et Ambre Vuillermoz (accordéon), une rencontre musicale unique où puissance, émotion et intensité se conjuguent pour offrir un moment inoubliable.

D’octobre à avril, Hors Saison Musicale organise une quarantaine de week-ends musicaux concerts dans des lieux de patrimoine ruraux, interventions en institution, visites musicales au domicile même des personnes âgées… .

Eglise Vornay 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 23 91 22 hors-saison-musicale@pqev.org

English :

Don’t miss the exceptional concert by the duo Sevan Manoukian (soprano) and Ambre Vuillermoz (accordion), a unique musical encounter where power, emotion and intensity combine to offer an unforgettable moment.

