Hors Saison musicale Saint-Gaultier
Hors Saison musicale Saint-Gaultier dimanche 30 novembre 2025.
Hors Saison musicale
Rue du Château de Chateaubrun Saint-Gaultier Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 15:30:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Concert dans le cadre des Hors Saison Musicale de l’association Pour que l’Esprit vive.
Hors Saison Musicale vous invite au concert Jean-Philippe Bardon (alto) & Elsa Grether (violon) oeuvres de Schubert, Bach, De Williencourt… Dialogue entre violon et alto. .
Rue du Château de Chateaubrun Saint-Gaultier 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 03 61 20
English :
Concert as part of the Hors Saison Musicale program organized by the Pour que l’Esprit vive association.
German :
Konzert im Rahmen der Hors Saison Musicale des Vereins Pour que l’Esprit vive.
Italiano :
Concerto nell’ambito della rassegna Hors Saison Musicale organizzata dall’associazione Pour que l’Esprit vive.
Espanol :
Concierto del ciclo Hors Saison Musicale, organizado por la asociación Pour que l’Esprit vive.
