Hors Saison musicale

Rue du Château de Chateaubrun Saint-Gaultier Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 15:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Concert dans le cadre des Hors Saison Musicale de l’association Pour que l’Esprit vive.

Hors Saison Musicale vous invite au concert Jean-Philippe Bardon (alto) & Elsa Grether (violon) oeuvres de Schubert, Bach, De Williencourt… Dialogue entre violon et alto. .

Rue du Château de Chateaubrun Saint-Gaultier 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 03 61 20

English :

Concert as part of the Hors Saison Musicale program organized by the Pour que l’Esprit vive association.

German :

Konzert im Rahmen der Hors Saison Musicale des Vereins Pour que l’Esprit vive.

Italiano :

Concerto nell’ambito della rassegna Hors Saison Musicale organizzata dall’associazione Pour que l’Esprit vive.

Espanol :

Concierto del ciclo Hors Saison Musicale, organizado por la asociación Pour que l’Esprit vive.

L’événement Hors Saison musicale Saint-Gaultier a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Vallée de la Creuse