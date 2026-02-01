Hors Saison musicale Saint-Plantaire

Hors Saison musicale

D’octobre à avril, Hors Saison Musicale organise plus de 50 week-ends musicaux concerts dans les églises, interventions dans les écoles primaires, les établissements médicosociaux, visites musicales au domicile même des personnes âgées, sensibilisation pour les enfants…

Hors Saison Musicale vous invite au concert d’Elsa Grether, violon Oumarou Bambara, percussions africaines. Hommage à notre Terre-Mère universelle, Ève Noire est un voyage musical qui rassemble la tradition écrite occidentale et la poétique orale africaine. Elle rassemble ces 2 univers en créant une unité musicale à la fois classique, contemporaine, ethnique et onirique. Conçue comme un opéra instrumental lors duquel le noir et le blanc, l’Afrique et l’Occident, l’Homme et la Femme se rencontrent, s’ignorent, s’attirent, se rejettent, s’aiment…

Concernant le reste du week-end, le vendredi les musiciens interviendront à l’école de St-Plantaire, et le samedi ils se rendront chez plusieurs particuliers du village pour proposer des temps musicaux aux personnes âgées et isolées. .

Rue Principale Saint-Plantaire 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 03 61 20

From October to April, Hors Saison Musicale organizes more than 50 musical weekends: concerts in churches, visits to elementary school, medico-social establishments, musical visits to the homes of the elderly, awareness-raising activities for children?

