HORS SERIE – COMEDIE DE BESANCON Besancon

HORS SERIE Début : 2025-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Vivien c’est un milk-shake « Banane-saucisse de Morteau », il passe de Dalida à Débila, de la Martinique au Haut-Doubs, jamais hors-sujet toujours hors-série. Il enchaine les sketchs, avec des personnages très caricaturaux, qui sentent le vécu…Muni d’une simple écharpe et d’une coupe de cheveux, qu’il module selon les besoins, ce n’est pas moins d’une dizaine de personnages qui défile sur scène, avec la participation du public qui rit sans retenue et en redemande.

COMEDIE DE BESANCON 4 RUE DE LA CONVENTION 25000 Besancon 25