Hors-série, Favret / Manez, Centre international d’art contemporain, château de Carros, Carros

Informations pratiques

Hors-série, Favret / Manez Samedi 19 septembre, 14h00 Centre international d’art contemporain, château de Carros Alpes-Maritimes

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Ce projet est labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du Bicentenaire du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition en compagnie du duo de photographes Anne Favret et Patrick Manez qui vous feront découvrir une partie de leur matériel de prises de vue. Un spécialiste vous dévoilera les précautions à prendre pour conserver les collections de photographies dans le meilleur état possible.

Depuis plus de trente ans, Anne Favret et Patrick Manez explorent le paysage contemporain par une observation attentive du réel, croisant territoires, mémoire et usages.

Pour l’exposition Hors-série, le duo propose une lecture transversale de son œuvre, réorganisée en fragments de séries, images isolées et motifs récurrents, afin de révéler les correspondances formelles et la construction du regard. La série Europe, le plan B questionne le territoire européen et son imaginaire urbain, tandis que Les Arpenteurs, Hyperboréal et Antipolis développent des paysages fictionnels. Ces ensembles sont traversés par les portraits, qui tissent un fil transversal entre les images. Dans le même esprit, une résidence à Carros a permis de photographier le centre-ville et ses usages quotidiens ; ces images, mêlées aux fragments des différentes séries, placent la ville sur un plan d’égalité avec les autres territoires explorés.

Ainsi, Hors-série propose un pas de côté, où fragments d’images et territoires, proches ou lointains, réels ou fictionnels, se répondent.

L’exposition est enrichie par la présentation de deux oeuvres de la collection du CIAC signées respectivement des photographes André Mérian et Geneviève Roy.

Commissariat d’exposition : Christine Enet, Anne Favret, Patrick Manez

Centre international d’art contemporain, château de Carros Carros Carros 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 29 37 97 http://www.ciac.ville-carros.fr https://www.facebook.com/centre.international.art.contemporain.carros/ Le Centre International d’Art Contemporain est la première institution culturelle du secteur des arts plastiques avant l’accès aux vallées du haut pays niçois. Il prend place au sommet du village de Carros, bâti sur un piton rocheux qui surplombe la plaine du Var. Le village offre une vue du paysage à 360 degrés, des rivages de la mer Méditerranée aux montagnes du Mercantour, dans un château médiéval. Les missions du CIAC sont la production et la diffusion de la création contemporaine dans le champ des arts plastiques en favorisant l’expérimentation. Cela se traduit par deux expositions temporaires annuelles, la publication

de catalogues, la présentation de sa collection permanente, l’accueil d’artistes en résidence,

des actions de médiation culturelle et une invitation pour tous à consulter catalogues et

archives de son centre documentation. Parkings à proximité. Lieu non accessible aux PMR (village perché)

A l’occasion des Journée européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition en compagnie du duo de photographes Anne Favret et Patrick Manez qui vous dévoileront une partie de leur matériel de à…

©Anne Favret / Patrick Manez, « Montreuil, paysage public », détail, 1996-2002