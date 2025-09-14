Hors Série – Marché de la création Place Viarme Nantes

Hors Série – Marché de la création Place Viarme Nantes dimanche 14 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-14 10:00 – 19:00

Gratuit : oui

En clôture d’une saison de marchés de la création sur l’espace public, l’association Abricadabroc propose un nouveau rendez-vous place Viarme. Le public pourra y découvrir le savoir-faire et la démarche artisanale d’une quinzaine de créatrices et artisans d’art qui produisent localement dans la région petites séries ou pièces uniques. Plusieurs types de création seront à découvrir : des céramiques en grès ou porcelaine avec de l’art de la table et de la déco, des créations en bois brut travaillé sans machine ou en bois et résine tournés, des vêtements, sacs et jeux issus du réemploi de matières, des abat-jour notamment illustrés d’empreintes de végétaux, de la maroquinerie avec du cuir issu de tanneries européennes, des objets déco en vitrail, des accessoires tricotés avec de la laine naturelle, des peintures petits formats illustrant notamment des oiseaux, du linge de maison sérigraphié et enfin des bijoux en papier, en tissu ou en porcelaine texturée.

Place Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0635572271 https://abricadabroc.fr/