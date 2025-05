Hors Série – Marché de la création – Square de la Bourse Nantes, 24 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 10:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

L’association Abricadabroc poursuit sa programmation de marchés de la création toutes catégories confondues. Elle donne rendez-vous, comme elle le fait tous les ans en mai, Square de la Bourse. Le public pourra y découvrir le savoir-faire et la démarche artisanale de 17 créateurs/créatrices et artisans d’art qui produisent localement dans la région petites séries ou pièces uniques. Il sera possible de trouver sur leurs stands de quoi embellir le quotidien de chacun : art du bois, du vitrail, de la terre, du cuir, déco upcycling, abat-jour, cyanotypes, illustrations, carterie, affiches, bijoux en matières diverses. Au sein du marché, un petit Point gourmand avec gâteaux maison et boissons fraîches permettra de faire une pause.

Square de la Bourse Centre-ville Nantes 44000

0635572271