Hors Service • Wash Wash SUPERSONIC Paris

HORS SERVICE (21h00)

(Alt pop rock – Paris, FR)

Hors Service, c’est avant tout un shot de tequila, suivi par deux doses d’Oasis, une de Smashing Pumpkins, un soupçon de Nirvana, tout cela dilué dans un généreux mélange plus contemporain de Thérapie Taxi et de Zed Yun Pavarotti. Ce cocktail explosif, pensé par Louis et Maxys, super-chargé par la batterie d’Oscar et les basses de Gabriel, ressemble à un rock très pop, très jeune, parisien.

Buvez-en à vos risques et périls : ça peut vous faire tourner la tête et en redemander encore et encore, sans tenir compte du lendemain.

Les 3 influences : Smashing Pumpkins, Oasis, Thérapie Taxi

https://linktr.ee/hsmusique?utm_source=ig…

WASH WASH (20h00)

(Punk acidulé – Paris, FR)

Wash Wash, c’est un tsunami de punk acidulé. Avec un son explosif et des refrains qui collent. On vient laver vos têtes avec des pogos frénétiques et une énergie contagieuse. Pas de compromis: on veut vous voir danser, se déchaîner, et hurler nos refrains à pleins poumons. Prêts à plonger dans la machine Wash Wash ?

Les 3 influences : Johnnie Carwash, Green Day & The Hives

https://open.spotify.com/int…/track/0Uu07TaZuya191njSYF7y0

La suite de la programmation arrive très vite !

Lundi 26 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… Johnny Jane, The Strokes & Blink 182

Le lundi 26 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo