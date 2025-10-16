Hors site (mais pas hors sol) Galerie de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire Nantes

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-16T18:00 – 2025-10-16T20:00

Fin : 2025-10-17T09:00 – 2025-10-17T17:00

La Galerie de l’Ordre des architectes accueille l’exposition Hors-site (mais pas hors-sol), conçue par la Maison de l’architecture d’Île de France, du 16 octobre au 19 décembre 2025. Elle propose une exploration des pratiques constructives dites « hors-site » ou plus simplement préfabriquées en atelier ou usine, pour des éléments destinés à un assemblage sur le chantier. À travers une série de projets et d’approches concrètes, l’exposition met en lumière les potentialités de ce mode de production.

Le Conseil de l’Ordre des Architectes, soucieux d’accompagner les évolutions des pratiques professionnelles, s’empare du sujet et le réinterroge du point de vue de concepteurs soucieux de la qualité architecturale.

L’USH des Pays de la Loire coordonne actuellement une démarche collective des bailleurs ligériens pour contribuer à la structuration de la filière régionale des industriels de la construction. Dans un contexte économiquement contraint et normativement exigeant, l’enjeu est de développer un outil performant de production de logements pour répondre de manière soutenable aux besoins de la population. Le cycle de conférences et l’exposition sont l’occasion de partager avec les acteurs locaux, les réflexions sur les méthodes alternatives de construction et les ambitions de développement territorial.

Tables rondes : les 12 novembre et 02 décembre

Galerie de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire 17 rue La noue Bras de Fer Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

©MA IDF