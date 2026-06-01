Hortus publicus : le jardin, un délice pour quelques-uns au plaisir de tous, Il Giardino Epicureo, Montauro

Hortus publicus : le jardin, un délice pour quelques-uns au plaisir de tous Dimanche 7 juin, 10h00 Il Giardino Epicureo Catanzaro

Maximum 50 personnes. Coût de 15 euros. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Nous avons l’habitude de penser au jardin simplement comme à un espace limité et caractérisé par le vert. Un lieu clos et réservé aux maisons des riches et aux villas des nobles. Cependant, à partir de la philosophie épicurienne, le jardin est devenu un bien progressivement ouvert au public, jusqu’à atteindre la dimension actuelle d’environnement immergé dans la nature, espace de bien-être, de régénération sociale et culturelle. Le jardin épicurien de Montauro devient le point de départ et d’arrivée dans un voyage idéal entre les lieux, les climats et les styles du jardin comme espace de plaisir et de bien-être. Gianluca Esposito, professeur de philosophie, éditeur et président de l’association culturelle « Le monde d’Épicure » nous mènera dans ce voyage aux jardins considérés comme de véritables lieux du bien-être que le jardinier modèle, suivant sa propre inspiration et créativité, pour en faire des oasis d’hospitalité et de rencontre.

Le rendez-vous est fixé au dimanche 7 juin à 10h00.

Il Giardino Epicureo Loc. Vasia, snc, 88060 Croce CZ Montauro 88060 Catanzaro Calabria 3780845238 http://www.ilgiardinoepicureo.it https://www.instagram.com/giardinoepicureo;https://www.facebook.com/share/1G9xMykfpJ/ [{« type »: « phone », « value »: « 3780845238 »}, {« type »: « email », « value »: « info@ilgiardinoepicureo.it »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

© massimiliano capalbo