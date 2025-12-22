Hoshi – Bonjour Docteur Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2027-02-19 20:00 –

Gratuit : non 45 € à 69 € 45 € à 69 € Réservation : https://www.zenith-nantesmetropole.com/ Tout public

Révélée au grand public avec son single « Ta marinière » en 2018, Hoshi s’impose rapidement comme l’une des voix majeures de la nouvelle scène pop-rock francophone. Entre mélancolie, intensité et sensibilité brute, Hoshi se distingue par une écriture profondément personnelle et engagée, nourrie de thèmes tels que l’amour, le doute, la résilience et la quête de soi. Après les succès de ses albums « Il suffit d’y croire » et « Sommeil levant », elle poursuit son évolution artistique avec « Cœur Parapluie », un projet plus affirmé encore où se mêlent puissance vocale et émotions à fleur de peau. Artiste authentique et généreuse, Hoshi cultive un lien fort avec son public, porté par des textes sincères et une présence scénique intense à retrouver le 19 février 2027 au Zénith de Nantes.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

