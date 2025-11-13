HOSHI – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

HOSHI Début : 2025-11-13 à 20:00. Tarif : – euros.

En 2025, Hoshi vous invite à découvrir sa tournée UNPLUGGED !C’est en retombant par hasard sur le MTV Unplugged de Nirvana que cette idée est venue à Hoshi : revisiter son répertoire en version acoustique. Ce projet reflète son envie d’aller à l’essentiel, de retrouver une certaine intimité et d’offrir à son public une expérience musicale sincère, empreinte d’émotion. Entourée de ses musiciens, elle redonne vie à chaque chanson : des incontournables de son répertoire à ses titres les plus personnels. Dans cette configuration épurée, chaque note, chaque mot, revêt une profondeur nouvelle et touchante.Un moment unique et incontournable, où Hoshi se dévoile avec une sincérité désarmante, offrant à son public l’émotion à l’état pur.

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76