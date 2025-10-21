HOSHI – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

HOSHI – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers mardi 21 octobre 2025.

HOSHI Début : 2025-10-21 à 20:00. Tarif : – euros.

En 2025, Hoshi vous invite à découvrir sa tournée UNPLUGGED !C’est en retombant par hasard sur le MTV Unplugged de Nirvana que cette idée est venue à Hoshi : revisiter son répertoire en version acoustique. Ce projet reflète son envie d’aller à l’essentiel, de retrouver une certaine intimité et d’offrir à son public une expérience musicale sincère, empreinte d’émotion. Entourée de ses musiciens, elle redonne vie à chaque chanson : des incontournables de son répertoire à ses titres les plus personnels. Dans cette configuration épurée, chaque note, chaque mot, revêt une profondeur nouvelle et touchante.Un moment unique et incontournable, où Hoshi se dévoile avec une sincérité désarmante, offrant à son public l’émotion à l’état pur.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49